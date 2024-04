Il giovane accoltellato. Il movente è un debito

Lo aveva accoltellato per via di un debito non ancora estinto. Queste le motivazioni che hanno spinto un nordafricano di 42 anni a ferire un 25enne fuori da un Barber Shop in via Marconi a Parabiago. Il movente è stato ricostruito dai carabinieri della stazione di Parabiago che erano intervenuti sul posto insieme ai colleghi di Legnano. Il 25enne marocchino era stato colpito con un rasoio dal 42enne, barbiere nel negozio di via Marconi davanti al quale si era consumata l’aggressione. Prima una rissa verbale, poi dalle parole ai fatti per questione di soldi, un debito la cui natura non è nota. I due, secondo gli uomini dell’Arma, si conoscevano molto bene ed erano quasi conviventi. Nonostante l’aggressione, il 25enne non ha riportato gravi conseguenze ed è stato già dimesso dall’ospedale. All’inizio si temeva invece per la sua stessa vita: ferito era stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Poi è stato dimesso con 10 giorni di prognosi e diversi punti di sutura. Il 42enne era invece stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate dall’uso di arma.