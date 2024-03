Il consumo di acqua ai raggi X. Circa 200 litri al giorno pro capite

Quanto si consuma di acqua pro capite nel Legnanese? Le ultime analisi del Gruppo Cap del 12 marzo 2024 svelano l’arcano. Sul sito è pubblicato che l’acqua erogata a Legnano ammonta a 4.468.454 metri cubi/anno con consumo pro-capite giornaliero di 204 litri. Il comune del legnanese a consumare più acqua pro capite risulta Parabiago, che ha ben 9 pozzi, con un consumo giornaliero di 207 litri a persona e 2.115.641 metri cubi/anno di acqua erogata. A Rescaldina le analisi sono state fatte in via Aldo Moro il 17 gennaio. L’acqua erogata è di 977.618 metri cubi l’anno con un consumo pro capite giornaliero di 188 litri. A San Vittore Olona le analisi sono state fatte in via Magenta il 20 febbraio. L’acqua erogata è pari a 599.306 metri cubi/anno, con un consumo pro-capite giornaliero di 199 litri. A San Giorgio su Legnano: 458.567 metri cubi/anno di acqua erogata e 187 litri di consumo pro-capite giornaliero. A Canegrate consumo pro-capite giornaliero di 190 litri, per 871.057 metri cubi/anno di acqua erogata. A Cerro Maggiore, analisi fatte in via XX Settembre l’11 marzo L’acqua erogata a Cerro Maggiore è pari a 1.098.821 metri cubi/anno, con un consumo pro-capite giornaliero di 201 litri. Il 16 febbraio le analisi a Nerviano. L’acqua erogata è pari a 1.195.348 metri cubi/anno e il consumo pro-capite giornaliero è di 193 litri. A Busto Garolfo 1.003.035 metri cubi/anno di acqua erogata e 195 litri di consumo pro-capite giornaliero. Per Cap l’acqua potabile deve essere qualitativamente eccellente, erogata in quantità adeguate. "I dati analitici forniti dai nostri laboratori confermano che l’acqua del rubinetto è di ottima qualità e con una dose equilibrata di sali minerali e sostanze disciolte".