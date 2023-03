I trent’anni del Caffè De Bernardi

Prima le fiere, dietro a un banco di dolciumi. Poi i locali vuoti in via XX Settembre, che sarebbero diventati il loro caffè. Sergio e la moglie Ghisi erano poco più che trentenni con due figli piccoli, Michele e Valentina, quando nel febbraio 1993 decisero di alzare la saracinesca del Caffé De Bernardi. "Siamo nati come ambulanti, vendevamo dolci nei luna park – ricorda Sergio –. Poi il presidente dei Commercianti ci aveva segnalato la disponibilità di questi locali: abbiamo deciso che avremmo così avviato il nostro bar. Ma per prudenza, per due anni, abbiamo anche tenuto il banco dei dolciumi". Anni impegnativi: l’attività da avviare, le fiere, due figlioletti da crescere. Il papà di Ghisi, Alessandro Niemen, era il segretario dell’Ente nazionale circhi: chiedete del Circo Astor e scoprirete meraviglie. Dietro il bancone l’aiutano Sergio, Valentina e due operatori. Michele ha aperto una pizzeria a Borsano.

"Il quartiere ci ha accolto bene – riprende Sergio –. Abbiamo anche fatto scelte etiche: no slot, no al fumo, quando ancora nei locali si poteva fumare". S.V.