I capolavori di Nino Tirinnanzi. Viaggio nell’arte e nella poesia

I capolavori di un maestro del Novecento in mostra a Palazzo Verbania a Luino. Sarà inaugurata domani con il vernissage alle ore 17 un’esposizione dedicata a Nino Tirinnanzi (nella foto), pittore fiorentino scomparso nel 2002. Fino al 3 novembre si potranno ammirare alcune delle opere già presenti lo scorso anno presso la personale di successo svoltasi a Palazzo Strozzi Sacrati. Una mostra non solo d’arte, ma che vuole documentare anche un viaggio nelle pieghe della poesia, della letteratura e del cinema italiano. Tirinnanzi più di ogni altro fu infatti un’artista caro ai maggiori poeti del Novecento. Le opere sono provenienti proprio dagli stessi amici poeti, intellettuali, scrittori (Gadda, Palazzeschi, Pratolini, Tobino) e registi del cinema (Franco Zeffirelli), che di Tirinnanzi furono amici, fervidi sostenitori e appassionati collezionisti. Nelle opere più importanti dell’artista toscano la bellezza impareggiabile del Chianti che gli diede i natali, il mistero dei vicoli dell’Oltrarno fiorentino e delle borgate romane pasoliniane, ma anche le suggestioni dell’Oriente e la bellezza di nature morte di sapore caravaggesco. L’evento è promosso da Città di Luino con Smartart: tra i partner Regione Lombardia e Comunità Montana Valli del Verbano, l’associazione Amici delle Sempiterne The Everlasting People e il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano. Questi gli orari di apertura della mostra: da mercoledì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato 19 ottobre alle 15.30 si terrà una visita guidata. Lorenzo Crespi