Ha subito l’amputazione del piede l’operaio colpito da una lastra

Ha subito l’amputazione del piede l’operaio di 39 anni che la mattina di lunedì è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro in un’azienda, una carpenteria specializzata nella produzione di manufatti metallici, a Crosio della Valle. Il trentanovenne era stato ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese e subito sottoposto a un intervento chirurgico. Purtroppo non è stato possibile evitare l’amputazione. L’operaio resta ricoverato a Varese, le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. Il grave infortunio si è verificato poco prima delle 8 di lunedì, a dare l’allarme con la richiesta immediata dell’intervento dei soccorsi sono stati i colleghi che hanno sentito le urla di dolore dell’operaio. Indagini sono in corso per fare chiarezza sull’accaduto, sul posto i carabinieri e funzionari dell’unità operativa complessa di Psal dell’Ats Insubria. Secondo una prima ricostruzione un pesante manufatto di metallo è scivolato dal trasportatore ed ha schiacciato l’arto inferiore dell’operaio all’altezza della caviglia, provocandone quasi il completo distacco. La situazione era apparsa subito molto grave, il rischio era di perdere il piede, purtroppo ciò che si temeva si è verificato, inevitabile l’amputazione. I colleghi e la comunità di Crosio hanno manifestato vicinanza al lavoratore che è ricoverato al Circolo in Ortopedia. R.F.