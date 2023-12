Guida senza patente e auto abbandonata: 8mila euro di multa

Il giro in città è costato caro a un anziano di 74 anni: quasi 8mila euro di multa per infrazioni rilevate dagli agenti della Polizia locale. Sabato pomeriggio gli agenti impegnati in controlli intorno alla zona pedonale hanno fermato l’anziano che in auto percorreva via Bramante. I vigili hanno scoperto che l’automobilista guidava senza patente, che la vettura era intestata alla moglie, che un’altra macchina di cui risulta proprietario era abbandonata in un parcheggio del centro, senza assicurazione e sottoposta a fermo fiscale.

Alla fine la somma delle multe è arrivata a 8mila euro, di cui 5.100 solo per la guida senza patente. La vettura della moglie è stata sottoposta a tre mesi di fermo amministrativo, l’altra macchina abbandonata è stata invece portata via e sequestrata. Busto Arsizio è tra gli enti locali in provincia di Varese che hanno aderito al progetto della Regione “Dicembre in sicurezza“, con uno stanziamento per i Comuni di 410mila euro per rafforzare i controlli, risorse che finanziano gli straordinari delle Polizie locali per i servizi aggiuntivi svolti a dicembre e nel periodo natalizio.

Rosella Formenti