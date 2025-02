Grave sedicenne urtato da un’auto

Grave incidente stradale ieri mattina ad Arsago Seprio, in via Roma, il rettilineo che collega con Casorate Sempione, un ragazzo di 16 anni che viaggiava in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica e i carabinieri di Gallarate per i rilievi. L’urto è stato molto violento, il sedicenne è stato sbalzato dalla bicicletta cadendo sull’asfalto, le sue condizioni sono apparse gravi ai soccorritori e dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, ha riportato traumi alla testa e al volto. L’automobilista alla guida della vettura coinvolta nell’incidente si è fermato ed ha allertato i soccorsi.R.F.