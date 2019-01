Varese, 28 gennaio 2019 - Funrali di Stato e tre giorni di lutto cittadino a Varese per l’onorevole Giuseppe Zamberletti, scomparso all’età di 85 anni. Ieri pomeriggio tantissimi varesini nella camera ardente allestita a Palazzo Estense hanno reso omaggio al parlamentare che, chiamato a operare nell’emergenza dei terribili terremoti del Friuli e dell’Irpinia, seppe creare la Protezione civile. Le esequie saranno celebrate domani alle 10,30 nella basilica di San Vittore, prevista la presenza del premier Giuseppe Conte.

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo politico, imprenditoriale e associativo. Tra i primi messaggi quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricordato: «Al suo impulso e alla sua guida si deve la costituzione del Dipartimento di protezione civile, contributo importante alla crescita e alla sicurezza del nostro Paese. La Repubblica gli è grata per ciò che ha saputo dare alla comunità». Gratitudine: è la parola più ricorrente nei messaggi di cordoglio, la conferma di quanto grande sia stato l’esempio di Zamberletti. Ieri dunque l’omaggio commosso della “sua” Varese, di tanti cittadini a Palazzo Estense, nella camera ardente che oggi resterà aperta dalle 9 alle 19.

Il cordoglio della città nelle parole del sindaco Davide Galimberti: «Ha lasciato un ricordo indelebile, Varese e l’Italia saranno per sempre grati a questo uomo lungimirante che in situazioni di emergenza seppe vedere e costruire un’Italia migliore». Per Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, presidente della Regione Lombardia con Zamberletti «se ne va un grandissimo protagonista della scena politica italiana, un lombardo, un varesino che tra gli altri meriti ha avuto quello di creare una moderna Protezione civile, faremo tesoro del suo prezioso lavoro». Un esempio anche per Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio e Presidente della Provincia di Varese: «La nostra gratitudine per quanto ha saputo creare con la Protezione civile, in occasione dei recenti incendi ho avuto modo di vedere come opera sul campo, abbiamo perso una grande persona, il nostro impegno ora è di continuare su quella strada che ha tracciato e anche migliorare». Domani i funerali di Stato alle 10.30 nella basilica di San Vittore.