Busto Arsizio, morta Giuliana Amicucci Dal Piaz: straordinaria amica delle rondini

Giuliana Amicucci dal Piaz

Busto Arsizio (Varese) - Stanno per arrivare le rondini ma questa volta non troveranno la loro amica speciale, Giuliana Amicucci Dal Piaz, deceduta l’altro giorno a 77 anni. Era conosciuta in tutto il Varesotto per il suo impegno nel salvataggio di rondini, balestrucci e rondoni, che le venivano affidati quando avevano bisogno di cure e il terrazzo di casa si trasformava in una piccola clinica per volatili.

Sapeva incantare ed emozionare con i suoi racconti dedicati proprio a loro. Alcuni anni fa, dopo i volumi sulla natura in Valle Olona, aveva pubblicato un libro autobiografico, “Nata sotto un cavolo“, un inno alla bellezza delle piccole cose. Giuliana Amicucci con quelle pagine intense e poetiche “sfogliava“ la sua vita e prendeva per mano il lettore accompagnandolo in un viaggio che partiva da lontano, dagli anni dell’infanzia con i genitori e le sorelle, in un piccolo paese d’Abruzzo, Tocco da Casauria (Pescara), che lasciava a 14 anni nel 1959 perché il papà aveva deciso che il suo futuro sarebbe stato al Nord.

Arrivò ospite della zia a Olgiate Olona, di giorno il lavoro, di sera lo studio, poi il buon posto nell’ufficio traduzioni di una grande azienda, quindi il matrimonio con Senio, l’amore della sua vita che ora ha raggiunto, la nascita delle figlie, la gioia di essere nonna. E poi la passione grande per la natura, amata nelle escursioni in montagna come nelle camminate alla scoperta della Valle Olona, raccontate nei libri. Una passione che è stata impegno per salvaguardarla e che per decenni ha visto Giuliana Amicucci occuparsi con dedizione anche del salvataggio di rondini e piccoli volatili, che le erano affidati quando cadevano dai nidi. Il momento più bello, raccontava, "quando, salvi, spiccano il volo in libertà".

È volata via leggera, Giuliana, come le sue rondini: "mi sento simile a loro" diceva, ricordando il passato di giovanissima immigrata. I funerali domani alle 10.15 nella chiesa dei Frati.