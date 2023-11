Giocattoli e panettoni da donare: torna il “regalo sospeso“

Il “Regalo sospeso” cresce e punta a numeri importanti. L’iniziativa, nata in sordina nel 2021 per volontà di un gruppo di mamme di Varese, è stata riproposta lo scorso anno con un numero più ampio di attività coinvolte e quest’anno torna ancora più in grande. Il principio è semplice: in vista delle spese natalizie i varesini potranno fare del bene lasciando “in sospeso“ un regalo, un po’ come si fa a Napoli con il caffè. Giocattoli e articoli di cartoleria che saranno raccolti verranno destinati a quattro associazioni del territorio che si occupano delle famiglie in difficoltà: MammeinCerchio Azzate, Cuorieroi per Bambini Eroi, Amici del Pezzettino e La Casa del Giocattolo Solidale.

Sedici i negozi tra Varese e provincia che aderiscono all’iniziativa (l’elenco sulla pagina Facebook Regalo sospeso Varese), tra cui anche una pasticceria dove si potrà lasciare in dono un panettone artigianale. Si potrà partecipare all’iniziativa fino a mercoledì 20 dicembre. L.C.