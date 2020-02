Gerenzano (Varese), 4 febbraio 2020 - Storico cambio di proprietà per lo store del fashion alle porte di Saronno: Santino Punto Moda da fine febbraio entrerà a far parte del gruppo Sorelle Ramonda. La notizia circolava da diversi anni e in molte circostanze si era parlato di trattative in corso, di un contratto tra le parti particolarmente concluso e poi di successivi rinvii. Ora, malgrado dalla proprietà non arrivino comunicazioni ufficiali, dalle associazioni di categoria arrivano le conferme. La notizia è trapelata nel fine settimana e ieri mattina c’è stato l’incontro tra l’attuale proprietà, i delegati del gruppo veneto Sorelle Ramonda e i delegati dei lavoratori.

Cosa è stato deciso? Tutti i 100 dipendenti di Santino Punto Moda, 80 con un contratto a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato, passeranno senza soluzione di continuità alla nota catena di supermercati della moda, che conta quarantotto centri commerciali, dei quali quarantacinque in Italia e tre in Austria. Un’operazione che garantisce la piena occupazione di tutto il personale ma anche tutti i diritti acquisiti dai lavoratori. Non a caso le delegazioni sindacali tracciano un bilancio decisamente positivo: "Siamo soddisfatti – spiega al termine dell’incontro Livio Muratore della Filcams – perché quest’operazione ha garantito la continuità del personale".

Un risultato che arriva anche dalla scelta della proprietà di non snaturare lo storico punto vendita riferimento di clienti che, complice la vicinanza dell’uscita autostradale arrivano non solo dalle province confinanti; Milano, Como, Varese e Monza e Brianza ma anche dalla vicina Svizzera e dalla città di Milano."Bisogna dar merito alla proprietà di Santino Punto Moda – conclude Muratore – di aver scelto un acquirente che punta sulla vendita assistita. E che quindi ha, nel proprio “format”, l’utilizzo del personale già in organico. Non si tratta di personale che deve semplicemente piegare gli indumenti ma di dipendenti che continueranno a seguire con un rapporto di uno a uno i clienti garantendo così il livello di occupazione". Dalla trattativa emergono anche le tempistiche dell’operazione che sono davvero strette. Da fine febbraio i lavoratori di Santino Punto Moda dovrebbe entrare a fare parte del gruppo che conta già 1.600 dipendenti e quindi prima di marzo il cambio di proprietà dovrebbe essere effettivo.

Si chiude una pagina di storia per il commercio del Saronnese visto che Santino Punto Moda era davvero un’istituzione tanto nota da essere utilizzato come punto di riferimento per le indicazioni stradali. Il negozio con le vetrine e l’insegna è uno dei punti caratterizzanti dello skyline al passaggio tra la città degli amaretti e la vicina Gerenzano. Ora la storica scritta verde "Santino Punto Moda" potrebbe essere sostituita da quella rossa con al centro il logo stilizzato di Sorelle Ramonda, con cui i saronnesi hanno già familiarità vista la vicinanza con il grande punto vendita di Gallarate all’uscita della A8 . La speranza dei saronnesi è che oltre a mantenere il personale la nuova proprietà sappia mantenere anche la tradizione di un punto vendita diventato riferimento per i residenti del comprensorio ma anche per tanti i vip, dai calciatori alle star della tv, che negli ultimi anni erano stati avvistati entrare o fare shopping da Santino Punto Moda.