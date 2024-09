Alba di sangue in centro a Gallarate. La lite con cocci di bottiglia finiscono con due giovani feriti

Gallarate (Varese) – Violento litigio a Gallarate tra giovani, feriti un minorenne di 17 anni, albanese e un ventunenne, italiano, trasportati in ospedale ma fortunatamente non gravi. Il grave episodio è accaduto ieri intorno alle 5 di mattina in piazza Garibaldi, in centro città: sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno avviato indagini mentre le ambulanze del 118 hanno accompagnato i due ragazzi in ospedale, a Busto Arsizio e a Varese, feriti, pare, con cocci di bottiglia, usati nello scontro come lame. Ancora da chiarire ieri le cause del litigio che ad un certo punto è degenerato.

I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini e alcune testimonianze per fare chiarezza sul violento episodio che suscita di nuovo allarme in città. Solo una decina di giorni fa, nella zona della stazione, un peruviano è stato picchiato brutalmente da due giovani, poco più che ventenni, un gambiano e un senegalese, subito identificati e arrestati, destinatari entrambi del cosiddetto daspo Willy.

Ieri all’alba ancora violenza, con due giovani feriti. Ma la notte tra sabato e ieri domenica nel varesotto è stata particolarmente movimentata con i soccorsi impegnati in diversi interventi, soprattutto per risse; la prima poco prima di mezzanotte a Cardano al Campo, poco dopo a Busto Arsizio, nel rione di Sacconago, con due persone ferite, mentre, intorno alle 3,30, gli operatori sanitari sono intervenuti a Varese per soccorrere un uomo, aggredito e ferito. E non sono mancati gli interventi per assistere persone colte da malore per intossicazione etilica.