Gallarate, ladri maldestri in parafarmacia: escono a mani vuote e vengono immortalati da 8 telecamere

Gallarate (Varese) – Chissà quale bottino pensavano di arraffare i due ladri che l’altra notte sono entrati nella parafarmacia nel rione di Cedrate a Gallarate. Il cassetto era vuoto quindi sono scappati a mani vuote, lasciando dietro di loro i danni causati già riparati.

A darne notizia la stessa titolare dell’attività con un post sulla pagina social della parafarmacia, dove ha scritto: “Ospiti indesiderati in parafarmacia. Li chiameremo affettuosamente Il Gatto e la Volpe. Cari ragazzi ma veramente pensavate di trovare qualcosa in cassa??? Immagino le vostre facce deluse nel vedere il cassetto vuoto…una gran fatica a tirar giù il vetro della porta per nulla…”.

I due giovani sono stati filmati dal sistema di videosorveglianza, continua la titolare “magari non

avete notato ma ci sono ben 8 telecamere accese h24 che vi hanno ripreso da ogni angolazione” e quindi possono essere riconosciuti.

Nel post i ringraziamenti ai tecnici che hanno già riparato i danni, poi un invito alla coppia di ladri “ Cari Il Gatto e la Volpe cambiate mestiere che quello del ladro non fa per voi, c’è altro di più interessante da fare nella vita”. Le immagini saranno messe a disposizione delle forze dell’ordine.