Gallarate, gratta e vinci da record: torna a casa dal bar con 6 milioni

GALLARATE (VARESE) - Colpo grosso alla ricevitoria di via Vittorio Arconti 21 a Gallarate, in provincia di Varese dove uno scommettitore ha vinto ben 6 milioni di euro grattando il tagliando "Vinci in Grande".

A distanza di 4 mesi i Gratta e Vinci sono ancora una volta protagonisti di una vincita record, dopo che ad inizio giugno, presso la tabaccheria di Corso Svizzera 43 a Torino un fortunato giocatore, grazie proprio ad un "Vinci in Grande", si mise in tasca la vincita di 6 milioni di euro.

Oggi la storia si ripete a Gallarate. Si tratta del premio più alto in assoluto messo in palio nel settore dei Gratta e Vinci. il "Vinci in Grande" è infatti il tagliando più costo (25 euro) e quello che permette il premio più alto. Dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500 euro. Il vincitore di Gallarate non si metterà quindi in tasca 6 milioni di euro ma una cifra intorno ai 4,8 milioni di euro, che è pur sempre una somma considerevole.