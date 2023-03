Gallarate: rubata poltrona di design. Fermato il ladro, la stava trasportando sulle spalle

Attrezzi da scasso e guanti sequestrati al 62enne

Si allontanava di soppiatto da Rigolio, noto negozio di arredamento in piazza San Lorenzo, in centro a Gallarate, con sulle spalle un fardello troppo ingombrante per non essere notato. Gli agenti del commissariato cittadino hanno arrestato un sessantaduenne residente in città, ben noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

Bottino da intenditore

L’uomo è stato sorpreso questa notte verso le 3.30 mentre cercava di mettersi al riparo a piedi, con una poltrona in pelle di design in spalla. Avvistati i poliziotti, ha provato a nascondersi dietro un furgone parcheggiato lungo la strada. Non è bastato. Gli operatori l’hanno bloccato e hanno notato come sulla poltrona ci fosse ancora il cartellino con il prezzo e un riferimento chiaro al negozio di piazza San Lorenzo. La cui vetrina, guarda caso, era stata ridotta in frantumi.

Ladro goffo

La poltrona, del valore di 10mila euro, è stata restituita al legittimo proprietario, il titolare di Rigolio. Il quale, al momento di presentare denuncia, ha fatto mettere a verbale che durante il colpo, sono stati danneggiati altri arredi in esposizione. All’indagato sono stati anche sequestrati arnesi da scasso.