Gallarate, tagli alle corse degli Eurocity: scatta la protesta

Gallarate (Varese) – Amara sorpresa con il nuovo orario estivo di Trenitalia per il Comitato Pendolari Gallarate – Milano: cancellate le fermate degli Eurocity a Gallarate che collegano in particolare con Brescia, Verona, Padova, Venezia, Briga, Losanna, Ginevra e Berna.

"Gallarate è una stazione strategica – sottolinea il Comitato – Non è accettabile la cancellazione di quei collegamenti che penalizza non solo l’utenza gallaratese ma l’intera provincia". Un colpo pesante "per tutti coloro che scelgono di non usare l’auto per gli spostamenti". Da qui la richiesta che tutt e le corse siano ripristinate. Fino all’altro giorno non avevano ricevuto segnali da parte di Trenitalia, quindi restano in attesa che la loro richiesta sia accolta.

«Non chiediamo un regalo – sottolineano – ma la conferma di quanto c’era già". Sulla questione è intervenuto con urgenza Samuele Astuti, consigliere regionale varesino del Pd: "La Regione deve intervenire presso Trenitalia e far ripristinare le fermate a Gallarate dei treni Eurocity". Ripristino che chiede, come il Comitato pendolari, sia effettuato entro oggi, quando entra in vigore l’orario estivo. "Come bene h anno detto e scritto i Comitati dei Pendolari – fa rilevare Astuti – eliminare del tutto la fermata per i treni da e per Brescia, Verona, Padova, Venezia, Briga, Losanna, Ginevra, Berna e altre località, è un duro colpo per coloro che si devono spostare per lavoro e per studio".

Tornare indietro sembra però impossibile. Spiega Trenitalia: "I tagli sono dettati dalla necessità di migliorare la puntualità e regolarità degli Eurocity, che risultano molto critiche al confine di Domodossola e creano impatti significativi sulla prosecuzione del viaggio in territorio svizzero".