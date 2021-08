Gallarate (Varese) - Identificato il responsabile della brutale aggressione ai danni di una donna al Carrefour di viale Milano a Gallarate, avvenuta domenica 22 agosto. Si tratta di un 26enne italiano con precedenti di polizia per furto e lesioni, residente a Cardano al Campo, che è stato denunciato con l'accusa di lesioni aggravate.

Il ragazzo è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato del commissatiato di Gallarate, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona (assenti invece nel supermercato). I poliziotti sono riussciti infatti a individuare un giovane che per fisionomia, età ed abbigliamento rispecchiava le descrizioni fornite agli investigatori dalla vittima, una 35enne romena, e da alcuni testimoni. Poiché tuttavia le immagini non sarebbero state sufficienti d anche utili a effettuare un’eventuale e successiva individuazione fotografica, resa difficoltosa dalla mascherina indossata dall’aggressore, gli investigatori, grazie anche alla collaborazione dei responsabili dell’esercizio commerciale, sono riusciti a risalire alla transazione effettuata dall’aggressore presso una delle casse automatiche con una carta di debito, risultata poi essere proprio intestata al giovane cardanese.



Considerati tutti gli elementi acquisiti e d’intesa con la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, si è data esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare che ha consentito di cristallizzare l’ipotesi investigativa e acquisire prove schiaccianti Gli investigatori hanno infatti rinvenuto e sottoposto a sequestro, nell’abitazione dell’indagato, sia la carta di debito utilizzata per la transazione, sia gli indumenti indossati il giorno dell’aggressione. Alla luce dei riscontri, il giovane non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità agli investigatori che lo hanno denunciato per il reato di lesioni aggravate.