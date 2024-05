Gallarate, sicurezza sul lavoro: firmato nuovo accordo impresa-sindacati

Gallarate, 10 maggio 2024 – Firmato stamattina a Gallarate l’accordo per la sicurezza sul lavoro, il terzo in tre anni tra Confindustria Varese e Cgil Varese,Cisl dei Laghi, Uil Varese. L’incontro tra le parti sociali è stata anche l’occasione per premiare le migliori pratiche che emergono tra le aziende del territorio.

Primo scopo dell’incontro è stato quello di siglare una nuova intesa volta a promuovere in provincia di Varese la più ampia raccolta di dati sui cosiddetti near miss (letteralmente, quasi infortuni). In pratica, una mappatura di quegli incidenti che avvengono nelle aziende e che avrebbero potuto comportare un infortunio più o meno grave, poi non concretizzatosi, evidenziando comunque una criticità.

Con l’accordo, Confindustria Varese e Sindacati si impegnano a sensibilizzare all’utilizzo, a questo scopo, della piattaforma web “Condivido” sviluppata da Inail, Politecnico di Milano e Unisalento. In questo modo le parti sociali daranno vita ad una raccolta dei dati sui “near miss”, in forma riservata e anonima, che consentirà di fornire a imprese e lavoratori strumenti di supporto per l’autovalutazione, la gestione dei fattori di rischio e interventi di prevenzione, migliorando le condizioni di salute e sicurezza sul lavoronegli stabilimenti del Varesotto.

“Mediante la stipula del presente Accordo – si legge nel testo sottoscritto – le Parti convengono di promuovere e favorire l’adesione e la partecipazione delle imprese associate a Confindustria Varese al progetto ‘Condivido’, per il miglioramento delle performance aziendali in materia di salute e sicurezza mediante incontri di presentazione, attività di assistenza e monitoraggio con l’implementazione progressiva della piattaforma che consentirà di fornire i dati aggregati ed anonimi sugli elementi correlati al lavoro in forma open data”. Ciò avvalendosi “delle risorse professioni dell’Organismo Paritetico Provinciale di Varese” e per una “ampia ricaduta tra le imprese del territorio varesino”.

A distanza di un anno verrà fatto un bilancio del progetto e verranno valutati possibili sviluppi. Questo il contenuto dell’intesa sottoscritta dal Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi, dal Segretario Generale di Cgil Varese, Stefania Filetti, da Albino Gentile di Cisl dei Laghi e da Pierluigi Pratola di Uil Varese.

Una firma avvenuta di fronte a tutte le autorità locali che si occupano a vario titolo della sicurezza sul lavoro nel territorio. In primis, il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello. Con lui erano presenti anche Iacopo Franco Dambrosio, Direttore Provinciale Inail; Salvatore Gioia, Direttore Generale Ats Insubria; Alberto Gardina, Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’incontro è stato anche l’occasione per premiare le buone pratiche attuate per la sicurezza in diverse imprese, che sono esempi. Sono 16 le aziende a cui è andato l’attestato: A.C.S.A., Airport Handling Spa, Betoncablo Spa, Bticino Spa, Carl Zeiss Vision Italia Spa, Curia Italy, Forgiatura Marcora Srl, Irca Spa, Leonardo Spa Divisione Elicotteri, LU-VE Spa, Naturex Spa, O-I Italy Spa, Sea Milan Airports, StfLoteriosSrl, Tecniplast Spa, Vector Spa.