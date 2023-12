Furti nei presepi: a Varese rubato il bambino Gesù, a Fagnano Olona sparito l’impianto audio della Natività

Varese, 27 dicembre 2023 – Presepi nel mirino dei “soliti idioti”. A Varese hanno rubato il Gesù Bambino della Natività realizzata dagli Amici del Presepe nell’aiuola di fronte alla Chiesa della Madonna in Prato, nella frazione Biumo. A dare l’allarme stamattina alcuni parrocchiani che si sono accorti del furto. La Natività degli Amici è una tradizione e viene allestita con sagome in ferro dipinte da una giovane artista albanese. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero aver ripreso gli autori del gesto.

A Fagnano Olona bersaglio dei ladri il presepe realizzato dai volontari dell’associazione I Calimali che hanno ricostruito la grotta di Betlemme lungo le rive dell’Olona, molto ammirata in questi giorni dai visitatori, in questo caso è stato rubato l’impianto audio. In un messaggio i volontari di Fagnano Olona hanno scritto: “Cari amici, purtroppo dobbiamo constatare con dispiacere che i cialtroni non mancano mai. Infatti la notte scorsa, ci è stato rubato l’impianto audio del presepe. Ne acquisteremo uno nuovo e continueremo a lasciare intatto lo spettacolo del nostro presepe. Magari installeremo anche una foto trappola, così forse qualcuno ci penserà prima di fare queste odiose azioni….”.