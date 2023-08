Fuga dopo l’incidente con una donna ferita È caccia al suv pirata

Non ha dato la precedenza al rondò, ha mandato fuori strada un’auto e ha proseguito la sua marcia senza fermarsi, anzi scappando e con sorpassi azzardati e svolte repentine ha fatto perdere le proprie tracce a un altro automobilista che aveva assistito all’incidente e ha provato a inseguirlo. Era alla guida di un Suv nero l’automobilista che la Polstrada di Pavia sta cercando di rintracciare per la fuga dopo aver provocato l’incidente tra Scarpone e San Leonardo, sulla Statale 617 Bronese, verso le 15.30 di ieri. La donna di 26 anni alla guida dell’auto centrata dal Suv “pirata” se l’è per fortuna cavata con conseguenze lievi. Dopo essere stata medicata sul posto non si è reso necessario il trasporto in ospedale.