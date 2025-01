Fuga di gas, condominio evacuato. La perdita è stata riparata in due ore

Mattinata di apprensione ieri in via San Giuseppe, nei pressi dell’incrocio con via Colombo, dove una fuga di gas ha mobilitato i vigili del fuoco e la polizia locale. L’allarme è scattato poco dopo le 9, quando i residenti di una palazzina hanno avvertito un forte odore di gas e contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Saronno per individuare e gestire la perdita, coadiuvati dagli agenti del comando cittadino, che ha messo in sicurezza l’area. È stato necessario interdire il transito pedonale sul marciapiede di via San Giuseppe nel tratto compreso tra le vie Colombo, Verdi e Vincenzo Monti. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei passanti, in un’area particolarmente frequentata anche a causa della vicinanza del mercato settimanale.

Le operazioni si sono svolte in un contesto trafficato, con numerosi veicoli e pedoni che attraversavano la zona. Sul luogo è arrivato anche l’amministratore del condominio interessato per seguire da vicino l’intervento.

Dopo un accurato lavoro di ispezione e di monitoraggio da parte dei vigili del fuoco, la situazione è stata affidata ai tecnici specializzati della società del gas, che hanno provveduto a trovare riparare la perdita. L’emergenza si è conclusa intorno alle 11, con la piena messa in sicurezza dell’area e il ripristino della normale circolazione pedonale. L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha evitato ulteriori complicazioni, garantendo la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Intorno alla zona si sono accalcati diversi curiosi, arrivati dal vicino mercato perché attirati dalle sirene e dalla presenza dei mezzi di soccorso, a partire da quello dei vigili del fuoco. Intorno alle 18 si è verificata una nuova emergenza, questa volta in corso Italia, cuore della zona pedonale di Saronno. Anche qui i passanti hanno avvertito un forte odore di gas, mobilitando i pompieri e la polizia locale.