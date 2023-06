Francesco Tomasella patteggia 10 mesi per festa non autorizzata

Ha patteggiato dieci mesi ieri Francesco Tomasella, noto a Varese come deciso oppositore durante la pandemia di tutte le restrizioni imposte dal Governo per contrastare il virus e presente nelle manifestazioni in piazza per contestarle. Il 20 marzo 2021 in un locale di Brebbia, quando ogni assembramento era ancora vietato, Tomasella, aveva organizzato la sua festa di compleanno, pubblicizzata su alcune chat. Nel locale c’erano decine di persone tutte senza mascherina di protezione. A scoprire la festa non autorizzata Striscia la notizia arrivata con le telecamere ma in pizzeria era arrivata anche la Polizia. Tomasella aveva reagito con insulti ed esternazioni molto sopra le righe, nei suoi confronti era scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri ha patteggiato 10 mesi, pena sottoposta a sospensione condizionale. "La decisione di patteggiare – ha spiegato l’avvocato Domenico Margariti, difensore di Tomasella – non è un’ammissione di colpevolezza. Esprime al contrario la volontà di non trascinare una vicenda che voleva essere mera protesta in un processo pubblico".