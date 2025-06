Nell’antico oratorio ogni mercoledì la visita agli scavi

Sono ripresi gli scavi a Sesto Calende nell’antico Oratorio di San Vincenzo, detto anche dei Re Magi, parte delle indagini archeologiche condotte dal gruppo di ricerca ArcheoMeMi per ricostruire il popolamento del Basso Verbano nell’antichità. L’area oggetto delle indagini guidate dal professor Emanuele Intagliata (Università degli Studi di Milano) è di proprietà della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ed è gestita dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda. Le attività sul campo, iniziate ad agosto 2024 e concluse nella prima fase a ottobre, hanno riservato scoperte molto interessanti. Ora sono riprese da giorni, coinvolgendo una trentina di universitari e una decina tra ricercatori e docenti. L’attività sta suscitando particolare interesse tra i sestesi e non solo: per questo fino a luglio è possibile visitare gli scavi ogni mercoledì alle 17. Queste le date in calendario: domani e quindi il 18, 25 giugno e 2 luglio.

R.F.