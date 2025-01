Frana sulla statale 394. Danneggiate alcune auto. Disagi per i frontalieri

Una frana si è verificata ieri mattina intorno alle 5, interessato dallo smottamento, fortunatamente contenuto, è stato il tratto della strada statale 394, al chilometro 37 e mezzo, tra i comuni di Luino e Colmegna. Il materiale roccioso che si è staccato dalla parete è finito sulla strada, invadendo una parte della carreggiata, per cui si sono registrati rallentamenti nel momento di maggior traffico, quello mattutino, con disagi soprattutto per i frontalieri, ma fortunatamente nessun ferito.

Tre veicoli, che stavano percorrendo proprio in quel momento il tratto interessato dalla caduta di detriti sull’asfalto, hanno subito la foratura degli pneumatici, a causa del materiale presente in carreggiata. Per fortuna gli automobilisti sono rimasti incolumi e hanno segnalato immediatamente l’accaduto, consentendo l’intervento tempestivo dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Luino e i vigili del fuoco del distaccamento luinese, che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato le operazioni di pulizia e ripristino della strada. Le verifiche da parte degli operatori hanno escluso la necessità di chiudere la statale, che è rimasta aperta al traffico, anche se con inevitabili rallentamenti e qualche disagio per i lavoratori frontalieri diretti verso il valico di Zenna. L’attenzione ieri è rimasta alta per tutta la giornata, con il timore che, a causa delle recenti piogge, potessero verificarsi ulteriori cedimenti del terreno sulla strada.

Nella mattinata di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Somma Lombardo, per la messa in sicurezza di un palo della rete elettrica, che era finito in bilico. Ad essere interessato dall’intervento è stato un tratto di via Montebello, strada di collegamento che conduce alla frazione Coarezza e a Golasecca, sul quale il palo minacciava di cadere, una situazione dunque pericolosa per i veicoli in transito. All’origine del problema è stata la caduta di un albero, che ha travolto il palo rimasto in bilico fino all’arrivo degli operatori. Per le operazioni è giunta sul posto l’autoscala, che ha permesso ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza.