Forcola, riapre il Passo. Tanti i cantieri

Più breve, ma solo sulla carta, il tragitto che separa Livigno da Tirano con la riapertura del passo della Forcola, da oggi nuovamente transitabile dopo la lunga pausa iniziata a fine novembre quando strada alpina era stata chiusa in seguito alle prime nevicate. Dal valico di Piattamala fino al passo infatti gli automobilisti si imbatteranno in almeno otto cantieri stradali per altrettanti lavori lungo la strada che sale al Bernina. Fino al 3 novembre a Miralago si lavora all’allargamento della sede stradale. La stessa cosa accadrà a San Carlo fino al prossimo 4 agosto mentre nel centro abitato di Li Curt dal 14 agosto all’8 di settembre verrà rifatto l’asfalto. Ro.Can.