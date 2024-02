Fondo Europeo di Sviluppo, ecco i progetti

Nello scorso ciclo di programmazione 2014-2020 in provincia di Varese erano stati finanziati progetti per oltre 80,8 milioni di euro, di cui hanno beneficiato quasi 2.700 imprese. Si presenta ora sul territorio il nuovo programma 2021-2027 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Venerdì 23 febbraio a partire dalle 10 a Ville Ponti si svolgerà un incontro promosso da Regione e Unioncamere Lombardia, rivolto agli stakeholder e a tutti i possibili beneficiari. Tra i relatori dell’appuntamento l’assessore regionale a università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi.

"Le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - dice - sono fondamentali per dare corpo alle politiche lombarde in favore di ricerca, innovazione, competitività, sostenibilità ambientale, economica e sociale. Col nuovo ciclo - assicura - possiamo fare ancora di più: la programmazione 2021-2027, che sta entrando ormai nel vivo, ha infatti un valore complessivo di 2 miliardi, il doppio di quella precedente".

Durante l’incontro interverranno anche l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, il presidente di Finlombarda Andrea Mascetti e il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello.

"Nel percorso di formazione e informazione a imprese e associazioni di categoria per recepire quello che Regione Lombardia mette in campo - commenta quest’ultimo - il sistema camerale è stato scelto come compagno di viaggio ideale. Unioncamere Lombardia, infatti, è stata individuata dalla Regione come organismo intermedio per mettere a terra queste risorse". Le priorità di intervento del fondo europeo saranno illustrate nel dettaglio.

