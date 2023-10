Foglio di via obbligatorio a Luino: Questore di Varese emette provvedimento per comportamenti molesti

Foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Varese per un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi episodi, tra cui la tentata rapina ad un anziano nel mese di giugno scorso e ripetuti comportamenti molesti che a Luino hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini.

Da qualche tempo il cinquantaduenne bivacca nella zona di via Cairoli, creando problemi con i suoi atteggiamenti. Ora il provvedimento che lo ha raggiunto lo terrà lontano dalla città per due anni. L’altro giorno i carabinieri sono intervenuti di nuovo in prossimità del supermercato Carrefour, in centro, perché l’uomo stava causando scompiglio. Alterato dall’alcol ha lanciato frutta e verdura, poi ha scaraventato a terra i totem posizionati vicino alle casse. Immediata è scattata la chiamata ai carabinieri giunti subito sul posto. Nei confronti del cinquantaduenne è stato emesso il foglio di via obbligatorio, lontano da Luino per 24 mesi.