Crepa nel finestrino, volo Oman Air costretto a rientrare a Malpensa: odissea per 300 passeggeri

Malpensa (Varese) – Diretti negli Emirati o alle Maldive, si ritrovano smistati negli alberghi intorno a Malpensa, senza sapere se e quando partiranno. E’ la disavventura occorsa ai passeggeri del volo Oman Air 144 di ieri sera, giovedì 8 febbraio, decollato dall’aeroporto della brughiera in direzione Muscat, capitale dell’Oman, ma costretto a rientrare nello scalo varesino subito dopo il decollo per un problema tecnico.

Secondo quanto riferito da un passeggero, durante la fase di decollo sarebbe esploso un finestrino nella cabina di pilotaggio dell’aeromobile, un Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia di bandiera omanita. “Ci è stato comunicato che dovevamo rientrare in aeroporto perché si era rotto un finestrino – racconta un passeggero al Giorno – io non mi sono accorto di nulla, ero seduto in penultima fila e non ho visto vetri rotti, nemmeno quando sono sceso dall’aereo, però una volta a terra ho visto alcuni tecnici entrare nella cabina di pilotaggio, quindi probabilmente il problema si è verificato lì”.

Decollato puntuale alle 21.36, il volo è atterrato allo stesso aeroporto alle 22.10, poco più di mezz’ora dopo. “Ci siamo accorti che qualcosa non andava – prosegue il racconto del passeggero – perché il monitor di fronte al sedile continuava a indicare la quota di 1.500 metri e una velocità di circa 400 chilometri orari. Giravamo in tondo, abbiamo farro 3-4 giri sopra Milano e poi siamo scesi”.

Un rientro tranquillo, per quanto si possa stare tranquilli seduti su un aereo in cui viene comunicato un guasto tecnico, non c’è stato alcun atterraggio di emergenza. Il pilota ha comunicato la situazione alla torre di controllo ed è stata attivata ala procedura di sicurezza, con il volo Oman Air 144 che ha ricevuto la priorità e al primo slot disponibile è stato fatto atterrare sulla pista di Malpensa.

Passato lo spavento, per i tanti passeggeri (l’aereo, che ha una capienza di quasi 300 posti, era pieno) si apre ora l’annosa questione organizzativa. “Ci hanno mandati in alcuni alberghi della zona, noi siamo a Busto Arsizio – spiega il passeggero del volo, che era diretto alle Maldive con la famiglia via Oman – ma ancora non sappiamo se riusciremo a partite. Purtroppo non è possibile imbarcarci su altri voli perché sono tutti pieni e non sono sicuri di riuscire a riparare il nostro aereo. Oltretutto oggi c’è lo sciopero del trasporto aereo, quindi la partenza non sarebbe comunque garantita. Spero ci facciamo sapere qualcosa in giornata, almeno male che vada torno a casa. Siamo qua coi nostri bambini di 3 e 7 anni, ieri ora che siamo arrivati in albergo era l’una di notte e non abbiamo neanche cenato. Non è una situazione facile”.