Varese, torna la ‘Fiera del DES’ : giornata di festa ai Giardini Estensi

Varese, 14 giugno 2024 – L’appuntamento è per domenica 16 giugno, il Distretto di Economia Solidale di Varese porterà ai Giardini Estensi 80 realtà tra aziende, cooperative sociali, botteghe del commercio equo e associazioni che con il loro impegno animano la rete dell’economia solidale nella provincia varesina.

Dalle 10 alle 23, una giornata di festa con mercato dei produttori, iniziative,laboratori e spettacoli per tutti, bambini e adulti,servizio di ristoro diffuso e,in chiusura,danze popolari. Con l’evento, “Alla fiera del DES”, il Distretto di economia solidale Varese propone un momento di festa e condivisione con le realtà del suo circuito, invitando tutti i cittadini a conoscere nuovi stili di vita e buone pratiche, che possono davvero favorire il cambiamento con l’acquisizione di comportamenti che rispettano l’ambiente e consentono di ridurre gli sprechi.

Quindi un’opportunità straordinaria per incontrare le varie realtà locali dell'economia solidale, dal commercio equo alle cooperative agricole sociali, passando per il turismo responsabile e la moda etica, la tutela dei diritti umani e dell'ambiente, con uno sguardo attento anche all’energia rinnovabile e alla mobilità sostenibile.

"L'obiettivo dell'associazione DES-VA è promuovere un mondo più giusto, in cui il lavoro dignitoso e il rispetto per i beni comuni sono al centro dell’attenzione," afferma Marco Bonetti, presidente del Distretto di Economia Solidale di Varese. "La nostra fiera sarà una grande festa che offrirà a tutti l’opportunità di conoscere le realtà virtuose che animano il tessuto produttivo della nostra provincia con progetti eccellenti e sostenibili”.

In programma anche numerose attività ludiche e laboratori proposti dalle realtà presenti sia nei loro stand sia nell’area nella tensostruttura. Tra le proposte: un test drive di auto ibride ed elettriche proposto da Ecoverso; un’escape room dedicata all’acqua, il bene più prezioso che abbiamo, organizzata da CAST; un impianto di acquaponica allestito da AQUA Varese. Domenica 16 giugno la fiera aprirà al pubblico alle 10 on una mostra mercato dei produttori in via Sacco e nei Giardini Estensi, dopo le 19,30 la festa continuerà nell'area della tensostruttura, con un angolo ristoro, infine a partire dalle 21il Collettivo Musicanza animerà la serata con danze popolari.