Varese, 24 luglio 2018 - Regione Lombardia alleata forte di Malpensa. Ieri in aeroporto al Terminal 1 incontro tra il governatore lombardo Attilio Fontana e il presidente di Sea Pietro Modiano; occasione, ha sottolineato il numero 1 della società di gestione aeroportuale, per fare il punto sulle prospettive dello scalo, sui problemi e sulle relative soluzioni. Fontana ha confermato il pieno sostegno all’aeroporto. «Noi crediamo molto in Malpensa – ha detto il governatore – l’abbiamo sostenuto quando cercavano di chiuderlo ma ora che l’araba fenice è risorta a maggior ragione cerchiamo di sostenerla». Vuol dire per il Presidente della Regione puntare al potenziamento dei collegamenti ferroviari, quindi alla realizzazione della tratta Terminal 2-Gallarate e insistere con il governo per aumentare le rotte internazionali. Un incontro molto utile l’ha definito Fontana e per questo «da ripetere in futuro».

Piena sintonia dunque tra Fontana e Modiano che ieri ha portato sul tavolo i vari temi che riguardano Malpensa. «Abbiamo parlato delle prospettive future – ha dichiarato il numero uno di Sea – delle questioni ambientali e di Masterplan, delle prospettive occupazionali, dell’accessibilità, con il nuovo collegamento dal Terminal 2 a Gallarate e il potenziamento della Rho-Gallarate».Anche il presidente di Sea ha ribadito l’importanza del nuovo tracciato ferroviario per collegare il T2 alla linea del Sempione e in tema di accessibilità ha sottolineato la necessità di aumentare le corse dalla stazione Centrale. Positive le notizie che riguardano l’occupazione: nell’arco di 4 anni gli occupati diretti dell’aeroporto sono passati da 16mila a 20 mila, un trend destinato a continuare. Quindi attenzione da parte di Sea all’occupazione, tema già affrontato di recente con i sindaci del Cuv. Modiano ha annunciato l’impegno per un piano rivolto proprio alla formazione, strumento utile che guarda al territorio. E anche su questo tema ha incassato la disponibilità a collaborare da parte di Fontana. Dopo l’incontro il governatore ha visitato la sede di FedEx, il coordinamento di scalo e le piazze del Gusto e del Lusso.