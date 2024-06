Febbre Dengue, torna la paura a Busto Arsizio: inizia la disinfestazione straordinaria

Nuovo caso sospetto di febbre Dengue a Busto Arsizio. La segnalazione è arrivata oggi al comune da parte di Ats Insubria, si tratta di una persona residente in via Tito Speri. Secondo le prescrizioni in vigore per prevenire la diffusione della febbre Dengue, i cui vettori sono le zanzare del genere Aedes, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo ( non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con infetti), il sindaco Emanuele Antonelli ha emesso l’ordinanza urgente a tutela della salute pubblica.

Pertanto questa sera dalle 20 e fino alle 2 di notte saranno attivati i primi interventi di disinfestazione dell’area interessata, nel raggio di 200 metri dall’abitazione dove è stato segnalato il caso di positività, con insetticidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private.

Le zone interessate

Sono interessati tratti o interamente le seguenti vie: Via Tito Speri, Via Marco Polo (dall’intersezione con via Magellano fino all’intersezione con via Magenta), Via Magellano, Via Osimo, Via Espinasse (dall’intersezione con via Venegoni fino all’intersezione con via Magenta), Via Generale Fanti (fino all’intersezione con via Fano), Via Aquile Randage, Via Magenta (dall’intersezione con via Espinasse fino all’intersezione con via Marco Polo), Via dei Mille (dall’intersezione con via Fratelli Cairoli fino all’intersezione con via Magenta). Altri interventi saranno effettuati domani, sempre dalle 20 alle 2 di notte e sabato 8 giugno, dalle 20 alle 2 del 9 giugno.

Gli avvertimenti

Quindi si ordina “a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree interessate di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti”. Sul sito del comune è pubblicata l’ordinanza con le indicazioni importanti che riguardano i comportamenti che devono tenere i cittadini residenti nell’area oggetto della disinfestazione.