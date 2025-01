Fatturato record per il Gruppo Zeiss. Sfiorati gli undici miliardi di euro

È stato un anno record per il gruppo Zeiss, che ha sede in provincia di Varese a Castiglione Olona nella zona industriale di via Mazzucchelli, dove sono oltre 450 i dipendenti attivi tra le due divisioni oftalmica (lenti da vista) e sunlens (da sole). Nell’anno fiscale 2023-2024, conclusosi lo scorso 30 settembre, la multinazionale attiva nel settore dell’ottica ha sfiorato per la prima volta gli 11 miliardi di euro, con una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente.

Nonostante un contesto geopolitico e un quadro macroeconomico complesso tutti e quattro i segmenti di business del gruppo hanno contribuito positivamente alla crescita. Zeiss si avvale della collaborazione di quasi 47mila persone in tutto il mondo: rispetto all’anno precedente il numero totale di dipendenti è aumentato di 3500 unità. Il gruppo Zeiss continua a puntare sull’innovazione in tutti i settori in cui opera. Questo si traduce non solo in una conferma dell’importante quota del fatturato che viene reinvestita ogni anno in ricerca e sviluppo (il 15%) ma anche nel numero di brevetti depositati ogni anno. Ad oggi Zeiss detiene infatti circa 12.500 brevetti in tutto il mondo, di cui 740 richiesti nell’ultimo anno.

Il gruppo Zeiss Italia ha chiuso positivamente l’anno fiscale, grazie al contributo positivo di tutti i segmenti di business. Da sottolineare una crescita a doppia cifra di Carl Zeiss Spa (che include le divisioni Medical Technology, Research Microscopy Solution e Industrial Quality Solutions), mentre la Carl Zeiss Vision Italia Spa (che raggruppa le divisioni lenti da vista e da sole) ha confermato il trend positivo degli ultimi anni, seppur con un tasso di crescita inferiore.

"Stiamo attraversando una fase macroeconomica sicuramente incerta e sfidante - commenta Michele d’Adamo, amministratore delegato del gruppo Zeiss in Italia - ma i risultati ottenuti dimostrano la validità della nostra strategia a lungo termine, una strategia di differenziazione basata sulla continua spinta all’innovazione di prodotto e di servizio, sullo sviluppo di processi sempre più efficienti e ‘data driven’ nonché sulla costante valorizzazione delle nostre risorse umane".L.C.