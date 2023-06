Estate, iniziative anti-solitudine Nel bosco la palestra a cielo aperto

di Silvia Vignati

L’ha frequentata Maddalena, 104 anni. Chi è affetto dal Parkinson, chi sta in carrozzina, chi è cieco, chi vive in una residenza sanitaria assitenziale. Chi in estate si sente solo. Martedì riparte la “Palestra a cielo aperto“, la ginnastica dolce negli spazi del Parco Alto Milanese. Un progetto realmente inclusivo, perché il desiderio di movimento appartiene a tutti: il cda del Consorzio (Davide Turri, Flavio Castiglioni e Matteo Mascheroni) ha compreso che non può esistere il godimento del verde a una sola dimensione. Complici l’associazione “Stare bene insieme Aps“ e CSK, Centro studi karate di Busto Arsizio, la “Palestra“ è ai nastri di partenza. Ieri mattina, nella “stanza nel bosco“, la presentazione dell’edizione 2023. "Siamo partiti nell’estate 2002, da una considerazione: per chi rimaneva in città mancava un punto di riferimento – ricorda Stefano Bottelli, presidente di Stare bene insieme –. Ci siamo inventati questo progetto, arrivato al ventunesimo anno. Con gli anni la “Palestra“ è diventata uno spazio di amicizia, un refrigerio naturale, un modo per invecchiare bene". Il consigliere Castiglioni ricorda l’alchimia: "Quanto mi è stato proposto il progetto ho detto subito di sì: più il parco è frequentato, più è un presidio vivo, sano, incentivante. Il lavoro fatto è stato ripagato". I numeri lo confermano: lo scorso anno gli iscritti sono stati oltre 250, dai 65 anni in su. Il progetto, finanziato dal Consorzio Parco Altomilanese e gestito dall’associazione, vedrà le attività di ginnastica dolce da martedì fino al 22 settembre. Sono aperte a tutte e tutti, a persone di qualsiasi età e grado di abilità motoria e sono a costo zero. Si fa ginnastica in gruppo.

"La “Palestra a cielo aperto“ è un appuntamento per una ginnastica gratuita e inclusiva rivolta a tutti, in un periodo (come quello estivo) che spesso è il più complicato per tante persone: qui hanno modo di ritrovarsi e fare moto nel verde. Questo è il vero valore aggiunto di un’attività che viene fatta al Pam da oltre venti anni", dice il presidente del Parco, Davide Turri. Gli orari: martedì e giovedì dalle 9 alle 10 e dalle 17.30 alle 18.30; mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 11.30. Paolo Busacca, maestro di karate di CSK, annuncia le novità: "Avremo tre date dedicate allo yoga, una al thai chi, e un momento dedicato alla prevenzione delle cadute: partendo dall’esperienza delle arti marziali, dove si impara a cadere senza farsi male". Per info e iscrizioni: [email protected]