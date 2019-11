Varese, 28 novembre 2019 - Quaranta indagati, oltre cento esami di patente truccati, sono il bilancio di un'inchiesta dei carabinieri su un giro di truffe per superare gli esami di guida, coordinata dalla Procura di Varese. Si tratta di una rete di truffatori stranieri disposti, sotto compenso, ad aiutare altri stranieri a superare gli esami della patente, fornendo loro un kit con il quale suggerire loro le risposte ai quiz.

A far partire l'indagine 'Cheope' dei militari varesini, coordinati dalla Procura di Varese, è stato un intervento del Radiomobile durante una sessione d'esame in Motorizzazione a Varese nel gennaio scorso, che ha permesso di denunciare un giovane egiziano bloccato con auricolare e due telefonini con cui chiedeva le risposte a un suggeritore. A mettere in atto il giro di truffe, cittadini egiziani, bengalesi e indiani, residenti nelle province di Varese, Milano, Monza e Brianza, Vicenza, Piacenza, Olbia, Crema e Brescia. Ognuno nella sua provincia di residenza, avrebbero preso parte al giro di vendita 'kit esame' svolti negli Uffici delle Motorizzazioni Civile. Quella fornita ai candidati per i test di guida, era un'apparecchiatura elettronica composta da micro-auricolare, due telefoni cellulari collegati in remoto con una postazione esterna e in grado di trasmettere audio e video, con cui comunicare. Dall'esterno o da casa gli indagati restituivano le risposte ai quiz, assicurando il superamento dell'esame.

Secondo quanto ricostruito dall'indagine di carabinieri della compagnia di Varese, sono 108 gli esami comprati per cifre non inferiori ai mille euro, solo tra il 2018 e l'inizio del 2019. Vittime dei raggiri, con singoli episodi, le motorizzazioni di molte province della Lombardia e la Sardegna.