Emergenza cinghiali, avvistamenti anche in centro città. Cresce la paura di incidenti e della peste suina

Varese, 9 aprile 2024 – Si avvicinano sempre di più al centro cittadino, i cinghiali preoccupano. Continuano le segnalazioni a Varese da parte di cittadini preoccupati di vederli aggirarsi in prossimità delle abitazioni, dunque non più solo nelle zone periferiche e a ridosso di aree boschive. Segnalazioni raccolte dalla Polizia locale e dalla Polizia provinciale con il nucleo ittico – venatorio contattati dai varesini che non mancano di pubblicare fotografie e video sulle pagine social di cinghiali che scorazzano anche in viale Aguggiari e nella zona del Montello.

Si vedono mentre cercano cibo tra i rifiuti, oppure mentre attraversano le strade, costituendo un serio pericolo per gli automobilisti, già in passato hanno causato incidenti anche seri, purtroppo non trascurano nemmeno i giardini privati, se non protetti con robuste reti, entrano e fanno disastri. Insomma la loro presenza sta diventando una vera e propria emergenza su cui intervenire come richiesto da tempo in particolare dagli agricoltori costretti a fare i conti con i danni alle coltivazioni. Attenzione anche alla peste suina, al momento, per fortuna non sono stati segnalati casi nel territorio varesino, invece è stata accertata nel pavese, lambendo il Parco del Ticino, importante quindi la prevenzione, come sottolinea il presidente della provincia di Varese Marco Magrini, bisogna "arginare la diffusione dei cinghiali, riduzione necessaria non solo per i danni alle coltivazioni e per gli incidenti che possono provocare ma anche per la prevenzione che è essenziale".

Nel mese di marzo a Villa Recalcati si è tenuto un convegno sull’argomento, presenti gli addetti ai lavori, i veterinari, un momento importante per fare il punto della situazione. Al momento le azioni sono soprattutto di prevenzione e monitoraggio serrato, importante l’appello: chi si imbatte nella carcassa di un cinghiale morto deve segnalarlo alla Polizia provinciale, l’esemplare viene recuperato per essere analizzato. Per quanto riguarda le misure di contenimento va ricordato che sono stabilite dal Pieno regionale di controllo.