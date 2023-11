Elezioni, primi candidati. A Castano ecco Colombo

Il centrodestra castanese si compatta e indica con largo anticipo il nome del proprio candidato sindaco alle elezioni amministrative della prossima primavera. La scelta di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega è per un candidato espressione diretta di nessuno dei tre partiti ma uomo di provata esperienza amministrativa, Roberto Colombo. Avvocato, 52 anni, già candidato sindaco con una lista di centro nel maggio 2014 e con la stessa coalizione (con l’aggiunta della civica Noi con Ferrario) nel 2019 , e prima ancora vicesindaco dal 2009 al 2014 nella giunta guidata da Franco Rudoni, Colombo ha motivato questa decisione con la "voglia di fare qualcosa di importante per la mia città". Trovato il sindaco, la coalizione di centrodestra nei prossimi mesi lavorerà per il programma "andando ad ascoltare tutti i cittadini, perché vogliamo definire con loro cosa è meglio fare per la nostra città".

Poche quindi le anticipazioni programmatiche nell’incontro di ieri mattina, in cui Maurizio Del Curto (Forza Italia), Stefano Boscarini (Lega) e Carlo Iannantuono (Fratelli d’Italia) hanno presentato il candidato sindaco e dettato le indicazioni di lavoro per i prossimi mesi. Da parte sua Colombo ha sottolineato che, se eletto, lavorerà per sviluppare le eccellenza del territorio, senza logiche campanilistiche. Una cosa, su un tema che da mesi fa discutere la città, l’ha però detta. Con lui come sindaco non ci sarà nessuna moschea a Castano Primo "perché non avremo nessuna possibilità di controllarla" e pertanto la sua amministrazione non inserirà nel piano regolatore (in revisione) il piano per le attrezzature religiose. Il resto del programma si scoprirà avvicinandosi alla scadenza elettorale. Castano è uno dei 22 Comuni dell’Est Ticino (in totale 136mila residenti chiamate alle urne) che andranno a voto nella prossima primavera (tutti ad elezione diretta, senza ballottaggi). Dal più piccolo, Nosate, al più popolato, Rescaldina. Nel mezzo ci sono Arconare, Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora, Busto Garolfo, Casorezzo, Gudo Visconti, Inveruno, Marcallo, Mesero, Morimondo, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Vanzaghello e Vermezzo.