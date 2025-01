È il tempo delle parole d’amore . Torna il premio Mario Berrino

Entra nel vivo la nuova edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino”, organizzato dall’associazione culturale Amici di Mario Berrino di Ispra assieme ad altri partner. Quella targata 2025 è la numero 17 di un appuntamento che mette al centro proprio il sentimento più nobile per eccellenza. La fase finale si avvicina: scrittori e poeti potranno inviare la propria opera a tema d’amore fino a venerdì 7 febbraio.

Sono due le categorie previste in gara: giovani e adulti, per le sezioni poesia, lettera o racconto di massimo 1000 parole. La finale, in cui la giuria svelerà i vincitori della rassegna, si svolgerà ad Ispra, sul Lago Maggiore, domenica 23 febbraio. Nell’occasione oltre a proclamare i vincitori per le due categorie in gara verranno assegnati altri riconoscimenti speciali: il Premio della critica “Maestro Giovanni Seveso”; il premio, riservato ad un’opera femminile, dedicato alla memoria della poetessa e scrittrice Mariarosa Lancini Costantini, a lungo giurata del premio isprese e componente del direttivo dell’associazione lacustre e infine il premio ad un’opera particolarmente originale, a ricordo dell’avvocato Santino Giorgio Slongo, già consigliere dell’associazione culturale di Ispra.

Nel 2024 il premio è stato vinto da Paolo Varisto di Ispra per la sezione poesia e Daniela Carmen Mainardi di Limbiate per la sezione racconto. Ideata nel 2007 da Davide Pagani, la rassegna a partire dal 2011 ricorda la figura del pittore e artista ligure Mario Berrino, scomparso proprio in quell’anno.

Berrino è ricordato principalmente per aver ideato nel 1953 insieme ad Ernest Hemingway, suo amico e cliente abituale del suo bar, il celebre Muretto di Alassio, allora un muro anonimo e spoglio situato di fronte al locale. La prima piastrella posizionata fu proprio quella dello scrittore statunitense. Insieme diedero vita anche al concorso di bellezza Miss Muretto. Per i dettagli sulla partecipazione al premio letterario si può consultare l’apposita area dedicata al regolamento del premio sul sito amicimarioberrino.it