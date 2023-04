Duno, speleologa intrappolata in una grotta: colpita da una frana, bloccata a 50 metri sotto terra

Duno (Varese) – Era impegnata in un’esplorazione 50 metri sotto terra nelle grotte del complesso del San Martino, sopra a Duno, in provincia di Varese, quando è stata colpita da una scarica di sassi. Una speleologa è rimasta così bloccata all’interno della grotta: i soccorsi stanno ora cercando di raggiungerla.

La grotta

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile. La donna, che sarebbe una speleologa esperta, stava esplorando la grotta – un complesso molto noto agli speleologi – quando da una parete si sono staccati dei sassi che l’hanno colpita, impedendole di muoversi.

Soccorsi difficili

I compagni di escursione della donna hanno subito allertato il 118 e il soccorso alpino, che ha attivato la squadra speleologica. Gli specialisti stanno ora cercando di scendere all’interno della grotta, descritta come come stretta e impervia, e raggiungere la ferita. I soccorsi è presumibile che impiegheranno diverse ore: alla difficoltà di raggiungere la donna bloccata si aggiunge infatti quella di doverla immobilizzare e poi trasportarla in superficie.

La linea Cadorna

La grotta dov’è avvenuto l’incidente è vicino alla “Val Alta“, sulla linea Cadorna, una serie di fortificazioni utilizzate durante la Seconda guerra mondiale dai partigiani impegnati contro delle unità tedesche e i militari della Rsi.

Un’unica strada

La zona d’intervento si trova a non molta distanza dalla cima della montagna ed è raggiungibile con un’unica strada carrozzabile lungo la quale si sono mossi i primi mezzi di soccorso.

In aggiornamento