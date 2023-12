Doppio furto nel Pavese. Abitazioni svaligiate: via gioielli e argenteria

CILAVEGNA (Pavia)

Hanno trovato e forzato la cassaforte a muro, svuotandola dei gioielli d’oro contenuti. Un bottino dal valore non ancora quantificato, ma che sembrerebbe ingente. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio di sabato a Cilavegna, in via Battisti. I proprietari hanno scoperto il furto al loro rientro verso le 17, dopo essere stati fuori di casa per circa 3 ore. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di San Giorgio Lomellina, della Compagnia di Vigevano. Dopo aver forzato la porta finestra della cucina, i ladri hanno messo sottosopra tutte le stanze, forse cercando proprio la cassaforte, che hanno trovato e svuotato, fuggendo poi con il ricco bottino e facendo perdere le proprie tracce prima ancora che la loro azione criminale venisse scoperta. Un altro furto, sempre nel pomeriggio di sabato, è stato messo a segno a Bressana Bottarone, in via Depretis. Anche in questo caso i proprietari erano assenti dalle 15 circa e hanno scoperto di essere stati derubati al rientro a casa, verso le 20. Entrati forzando una finestra al primo piano, i ladri hanno rubato tutta l’argenteria.

Stefano Zanette