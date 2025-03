Donne e lavoro, i nodi da sciogliere. Ecco i progetti e le iniziative: "Va promossa l’equità di genere"

Pari opportunità nel mondo del lavoro: in occasione della ricorrenza dell’8 marzo la Provincia di Varese ha fatto il punto sulle iniziative che vogliono favorire un accesso equo all’occupazione. Tema su cui c’è ancora tanto da fare. "Lavorare per l’inclusione e la promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro significa anche garantire alle donne strumenti concreti per l’autonomia e la crescita professionale; occorre lavorare ancora molto sulla riduzione del gender pay gap e sull’indipendenza economica delle donne", ha commentato la consigliera di parità della Provincia di Varese Anna Danesi.

Tra le iniziative sul territorio c’è il progetto biennale “Era” che punta a favorire il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, offrendo percorsi di formazione e supporto personalizzato. "Con il protocollo operativo attivato dalla Provincia insieme alle reti dei Centri antiviolenza definiamo un percorso per la presa in carico nei Centri per l’Impiego, fornendo un supporto mirato a chi ha bisogno di ricostruire la propria autonomia economica", è il commento del consigliere provinciale delegato al lavoro Carmelo Lauricella.

È stata inoltre illustrata la misura “Lombardia per le Donne - Voucher per Servizi di Cura”, iniziativa di Regione Lombardia con un fondo di 4 milioni di euro per sostenere le donne che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno tre mesi di inattività. Un traguardo significativo per la Provincia di Varese è stato l’ottenimento, lo scorso autunno, della certificazione per la parità di genere. "Il lavoro è il mezzo più efficace per aiutare le donne a ritrovare autonomia, fiducia e sicurezza", ha sottolineato Alessandra Agostini, consigliera provinciale delegata alle pari opportunità.

L.C.