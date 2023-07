Don Gnocchi Fondazione per il territorio di Legnano: assistenza e cura per 508 utenti

Nel Bilancio di missione 2022 della Fondazione Don Gnocchi, la fotografia dei risultati raggiunti e dei progetti realizzati lo scorso anno in una sessantina di strutture, tra Centri e ambulatori, attive in nove regioni, tra cui la Lombardia, dove opera il Centro Multiservizi-Don Gnocchi di via Ferraris. La struttura legnanese è costituita da un Centro diurno per persone con disabilità (Cdd), una Residenza sanitaria per persone disabili (Rsd La Sequoia), un Servizio diurno di riabilitazione per bambini con disabilità (Cdc) e un Ambulatorio di riabilitazione per minori e adulti, con una disponibilità complessiva di 80 posti letto, di cui 60 in semi-residenzialità.

I dipendenti sono 42. Nel 2022 hanno assistito 508 utenti, erogando 6.666 prestazioni ambulatoriali. "Siamo al lavoro per migliorare la risposta ai bisogni del territorio contando, per il prossimo anno, di veder crescere questi numeri – dice la responsabile del Centro, Monica Garagiola –. Per noi la “cura“ è la relazione che rende protagonista chi ne beneficia. Il lavoro congiunto di tante persone è la forza dei nostri servizi, promuovendo forme di partecipazione, di prossimità con le realtà presenti". Silvia Vignati