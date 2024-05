Distinguished Gentleman’s Ride 2024: in sella vestiti con l’abito buono. Per beneficenza

Varese – Una volta all’anno si vestono di tutto punto e salgono in sella per beneficenza. È il rito della "Distinguished Gentleman’s Ride", la più famosa manifestazione motociclistica solidale al mondo. Tra le centinaia di città che aderiscono nei cinque continenti anche quest’anno c’è Varese, dove l’edizione 2024 della Dgr si svolgerà domenica 19 maggio. È cominciato il contro alla rovescia per al grande kermesse che appassiona tutti.

L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata, il secondo tumore più comunemente diagnosticato negli uomini. A promuovere l’evento a Varese è Magnoni Moto con il patrocinio della Camera di Commercio e l’aiuto di tanti partner e sponsor. L’iniziativa, presentata proprio negli spazi dell’ente camerale, prevede di raggiungere quota 400 motociclisti al via (al momento gli iscritti sono circa 350).

Domenica si ritroveranno alle 13 in piazza della Repubblica a Varese per poi partire, scortati dalla Polizia locale, alle ore 15 per un viaggio di 50 km tra le bellezze della Valbossa e dei laghi di Comabbio, Monate e Maggiore. L’arrivo è previsto per le 17 alla spiaggia di Comabbio, dove si terrà una festa finale. Nel triennio 2021-2023 hanno partecipato alla Dgr Varese circa 1500 moto, con l’edizione varesina che negli ultimi due anni è stata la terza in Italia per numero di partecipanti e di donazioni, alle spalle solo di Milano e Roma. A livello mondiale sono 402mila i piloti coinvolti.