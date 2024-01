Diploma quadriennale in finanza e marketing. Potenziati stage e lingue

Si dimostra all’avanguardia e a favore dell’innovazione l’Istituto Giuseppe Torno che, a partire dal prossimo anno scolastico, avrà accesso alla sperimentazione introdotta dal Miur e amplierà la propria offerta formativa introducendo, nell’ambito dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, un corso di studi quadriennale, seguiti poi da un biennio negli Its Academy, istituti tecnologici superiori post diploma. Il progetto del Torno, elaborato dai professori Annamaria De Carli, Mariella Smedile e Fabrizio Pastori e approvato nell’ultima seduta del collegio dei docenti, contempla un congruo numero di ore da dedicare all’apprendimento delle lingue comunitarie, l’avvio degli stage in azienda già a partire dal secondo anno di corso e l’introduzione di moduli specifici dedicati al public speaking e all’informatica finalizzati, rispettivamente, al potenziamento delle competenze comunicative e digitali degli studenti. Tale percorso permetterà di conseguire, al termine dei 4 anni, un diploma equipollente a quello previsto in uscita dalla secondaria superiore quinquennale, con possibilità di accesso anticipato al mondo universitario o a quello del lavoro anche attraverso i corsi post diploma.

Christian Sormani