Dieci studenti americani a scuola di Memoria

Un cammino che non dimenticheranno i 10 studenti americani che l’altro giorno con Antea Franceschin, esperta guida escursionistica, hanno percorso i sentieri lungo i quali ebrei e perseguitati dal nazifascismo cercarono negli anni più bui del Novecento la salvezza, nell’Alto varesotto, sul confine tra Italia e Svizzera. Per il quarto anno di fila gli studenti del Trinity College di Boston Rome Campus hanno scelto la Provincia di Varese per il loro percorso di studi dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa è frutto dello studio e della passione del loro professore Simon Martin, che da anni si impegna per realizzare un percorso che tocca vari luoghi in Italia. Nei giorni scorsi sono stati a Fossoli e a Milano, al Binario 21, e tra le mete scelte dal College per i ragazzi anche l’esperienza vissuta da Liliana Segre tra Viggiù e Saltrio, insieme ai racconti delle Aquile Randagie: il gruppo di Scout clandestini che operarono in segreto insieme all’organizzazione O.S.C.A.R. per aiutare le famiglie ebree a fuggire in Svizzera. Un’esperienza che non dimenticheranno i dieci studenti americani. Rosella Formenti