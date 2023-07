Busto Arsizio, spintoni ai viaggiatori in attesa e calci alle auto: denunciato due volte in un’ora

Busto Arsizio – Se non è un record poco ci manca. La polizia ha denunciato per due volte nel giro di un’ora un uomo di 48 anni, per due capi d’accusa differenti.

Il primo intervento

Gli agenti della volante sono stati chiamati una prima volta alle 8.30 di sabato mattina, l’8 luglio, alla stazione FS, dove veniva segnalato un uomo molesto e aggressivo, che spintonava senza apparente motivo i passeggeri in attesa dei treni sulle banchine.

All’arrivo della pattuglia il disturbatore si è allontanato, venendo rintracciato poco dopo mentre si nascondeva nelle vicinanze un edificio abbandonato.

Alla richiesta di dichiarare le sue generalità l’esagitato ha sostenuto di essere un turista, reduce da una visita di Milano. Ha poi detto di essere intenzionato a trattenersi a Busto Arsizio per qualche giorno. Nei suoi confronti è scattata allora la perquisizione: le generalità declinate si sono rivelate false, dalla carta d’identità, infatti, sono saltati fuori i veri dati, che ne hanno rivelato i vari precedenti.

Il precedente raid

Nel frattempo, tra l’altro, i poliziotti sono stati informati che poco prima lo stesso uomo era entrato in una panetteria di via Mameli, tentando di rubare alcuni alimenti e, scoperto dal fornaio, aveva reagito buttando all’aria i prodotti che si trovavano sul bancone per poi fuggire verso la stazione. Il quarantottenne è stato quindi accompagnato in commissariato e rilasciato poco dopo.

La seconda chiamata

Sbrigate le pratiche, gli agenti della volante si sono rimessi in strada, venendo questa volta chiamati nel parcheggio della stazione delle Ferrovie Nord, per la segnalazione di un uomo che aveva preso a calci un’auto in transito con una donna al volante e, successivamente, alcune auto in sosta.

Inutile dire che il vandalo era lo stesso quarantottenne, riconosciuto e nuovamente rintracciato dalla pattuglia. I due blitz in rapida successione hanno fruttato al 48enne due denunce con l’accusa di false dichiarazioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

All’uomo è stato notificato anche un foglio di via da Busto Arsizio. Non potrà tornare in città per tre anni: addio, quindi, ai suoi presunti propositi di trattenersi nel Basso Varesotto.