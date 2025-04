Delegati della Feb a Massarosa. Ecco gli appuntamenti a Marignana

Lunga serie di appuntamenti tra Massarosa – che ha organizzato un mese di eventi intorno al 25 Aprile – e Camaiore, con la tradizionale ricorrenza nella frazione di Marignana. A Massarosa, già due giorni fa una delegazione del Dipartimento del Patrimonio Storico e Culturale dell’Esercito Brasiliano è stata accolta in municipio, mentre venerdì la cerimonia si terrà alle 10 in consiglio comunale con la presentazione del libro "Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue" di Jonathan Pieri e Gianluca Fulvetti, il conferimento delle tessere ad honorem al partigiano Elio Checchi e a Giovanni Puccinelli e la deposizione di una corona di fiori in ricordo di Giancarlo Taddei e di Monti e Randazzo. Gli eventi proseguiranno poi fino al 24 maggio.

A Camaiore, stasera alle 21,30 ci sarà l’inaugurazione della mostra degli elaborati grafici degli studenti delle scuole accompagnata dall’esibizione della Filarmonica Versilia di Capezzano. Alle 22 l’arrivo della Fiaccolata della Pace che partirà alle 19.15 da Sant’Anna di Stazzema, con due fermate intermedie a Montebello e Camaiore, poi l’accensione del braciere e lo spettacolo pirotecnico. Domani, la giornata partirà con il corteo accompagnato dalla Filarmonica Puccini di Camaiore che, dalla località Castagnolo, porterà fino al piazzale della Chiesa. A seguire la Santa Messa delle 9.30, animata dalla Cappella Gasparini, e i discorsi delle autorità. Alle 11.30, la presentazione del libro "Breve storia della Resistenza in Versilia" di Filippo Antonini, Presidente dell’Anpi provinciale.