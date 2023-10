Dalla piccola 98cc di Varese ai trionfi di Giacomo Agostini: la storia di MV Agusta

Il sito MV Agusta occupa gli ex hangar del reparto idrovolanti di Aermacchi che si affacciano sul lago di Varese in località Schiranna. Il marchio Meccaniche Verghera, in breve MV, nacque sotto l’egida della società Agusta, storica azienda produttrice di elicotteri che opera a Samarate sin dal 1907. Dopo la Seconda guerra mondiale, l’azienda dovette rivedere la struttura industriale: nacque così MV, costola specializzata in produzione di moto rinomate per la qualità e l’artigianalità del prodotto.

La lunga storia di MV Agusta nasce oltre un secolo fa, nel lontano 1907, quando il conte Giovanni Agusta, aristocratico siciliano, fondò la Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta a Palermo, con due impianti che furuno costruiti negli anni successivi a Tripoli e Bengali, sul suolo della Libia.

All’epoca Agusta si occupa della manutenzione di aeromobili e risale al 1923 l’inaugurazione dell’impianto di Cascina Costa, in provincia di Varese. Alla morte del conte Giovanni, nel 1927, gli succedette alla guida di Agusta il figlio Domenico che nel 1943 decise di abbandonare gli aerei optando per i veicoli terrestri: si pensò ai motocicli perché avrebbero avuto più mercato nell’Italia alle prese con la crisi dovuta alla guerra e così in pochi mesi nacque il monocilindrico a due tempi 98cc, che però dovette aspettare fino all’anno successivo per entrare in produzione perché la fabbrica fu occupata dall’esercito tedesco.

La MV Agusta fu fondata il 19 gennaio del 1945 nel quartiere di Cascina Costa di Samarate. La mitica MV 98cc, nata come moto per tutti, presto si trasformò anche in versione sportiva, una vocazione che ha portato il marchio di Schiranna a diventare una delle moto più vincenti di sempre nel Motomondiale facendo con Giacomo Agostini la storia di questo sport.

R.C.