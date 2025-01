Dae e manovre salva-vita. Lezioni dalla Croce Rossa per oltre 270 studenti

Formare giovani cittadini attivi e consapevoli. È l’obiettivo del progetto di formazione che coinvolgerà circa 270 studenti delle classi quarte del liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, il Rotary Club Varese Verbano e l’istituto, ha preso il via sabato mattina con la prima giornata di lezioni per i ragazzi. Il corso, della durata di 5 ore, alterna teoria e pratica e consentirà agli studenti di acquisire le competenze necessarie per eseguire manovre di rianimazione cardio-polmonare (Bls) e utilizzare il defibrillatore semi-automatico esterno (Dae).

"Questa iniziativa è un’opportunità unica per i ragazzi di sviluppare competenze utili, trasformandoli in cittadini capaci di fare la differenza nella comunità", ha commentato il dirigente scolastico Marco Zago. Il Rotary Club Varese Verbano, rappresentato dal prefetto Roberta Besozzi e dal segretario Enrico Bertoni, ha contribuito al progetto in qualità di co-sponsor insieme a Croce Rossa Italiana. "Investire nelle nuove generazioni significa contribuire alla costruzione di una società più preparata e sicura. La salute dei cittadini e l’attenzione ai giovani sono proprio alcune delle azioni che il Rotary International persegue da anni", ha detto Bertoni.

Croce Rossa Italiana, impegnata da sempre a promuovere la salute, considera la formazione un pilastro del proprio operato. "Attraverso questo progetto trasmettiamo competenze che possono salvare vite e creiamo una comunità più sicura e consapevole. Ringraziamo il Rotary Club per il prezioso supporto e il professor Zago per aver creduto fermamente in questa iniziativa", ha dichiarato il presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana Simone Filippi.

"Credo di poter dire che è la prima volta che il nostro Comitato organizza un corso con un così alto numero di partecipanti. Uno sforzo titanico che inizialmente ci è sembrato estremamente ambizioso, ma grazie ai nostri volontari vede il suo inizio oggi". Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Croce Rossa Italiana - Comitato di Varese in via Dunant. Al termine del percorso, che proseguirà fino al prossimo autunno, i partecipanti riceveranno l’attestato di operatore Blsd laico, riconosciuto da Areu Lombardia. Con questo progetto Croce Rossa Italiana, Rotary Club Varese Verbano e Liceo Galileo Ferraris ribadiscono dunque l’importanza di lavorare insieme per il bene della comunità, formando giovani pronti a contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere collettivo.