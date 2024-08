Da Varese a Pavia, otto tappe a piedi

Una proposta immersiva nel territorio di casa. Quello che attraversiamo ogni giorno su strade trafficate e di cui ignoriamo la bellezza. Ora la potremo scoprire, ma percorrendo sentieri rurali, boschi, campagne. È il Cammino sulla via Francisca del Lucomagno, proposto dalle guide ambientali escursionistiche di “Controvento trekking“, Antea Franceschin e Paolo Fumagalli. Ci condurranno da Varese a Pavia: 135 km a piedi, 8 tappe, partenza il 1° di settembre e ultima data 17 novembre. Non si cammina tutti i giorni, ma solo nel dì di festa. Il percorso si può affrontare integralmente oppure solamente una tappa. Un viaggio che fonde storia, natura, socialità. "È la quarta edizione negli ultimi tre anni - spiega Fumagalli -, siamo le uniche guide che proponiamo questa formula". Qui il calendario. Domenica 1 settembre da Ponte Tresa a Ganna (prima tappa); domenica 8 settembre da Ganna a Varese (seconda); domenica 29 settembre da Varese a Castiglione Olona (terza); domenica 6 ottobre da Castiglione Olona a Castellanza (quarta); domenica 20 ottobre da Castellanza a Castelletto di Cuggiono (quinta); domenica 27 ottobre da Castelletto di Cuggiono ad Abbiategrasso (sesta); domenica 10 novembre da Abbiategrasso a Bereguardo (settima); domenica 17 novembre da Bereguardo a Pavia (ottava). Il costo di una singola tappa è di 20 euro, il pacchetto completo 140 euro. Possono partecipare anche ragazzi dai 12 anni in su. S.V.