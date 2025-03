Da anni maltrattava i genitori ora novantenni. Aguzzino in carcere

Per i genitori anziani, la vita era diventata un inferno, vittime dei maltrattamenti da parte del figlio cinquantanovenne, arrestato dai carabinieri di Gallarate. I militari hanno condotto un’attività di indagine discreta, raccogliendo elementi e testimonianze da vicini di casa, amici, parenti, sanitari e operatori degli enti assistenziali che seguivano il nucleo familiare. Lo scenario emerso si è rivelato ancora più drammatico per l’età dei due coniugi, quasi novantenni, nel mirino di continue vessazioni dal figlio che da anni negava loro anche di coltivare passatempi come curare l’orto o sbrigare le attività domestiche. Nessun gesto di affetto filiale bensì insulti,minacce, schiaffi che lasciavano segni evidenti sul corpo e ferite interiori profonde. L’aguzzino ora è in carcere a Varese.